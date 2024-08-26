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В Истре продолжается подготовка к отопительному сезону

АО «Истринская теплосеть» продолжает готовить сети к отопительному сезону. За минувшую неделю специалисты теплосети завершили замену изношенного трубопровода в д. Павловское у дома № 18, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Длина капитально отремонтированного отрезка — 200 метров. Начаты работы возле дома № 17 — здесь заменят более трехсот метров труб.

После проведения работ запланированы работы по благоустройству. После этого запланирован капитальный ремонт труб в районе дома № 20 по той же улице.

Ремонт труб горячего водоснабжения также завершен по адресам: г. Дедовск, ул. Больничная; г. Истра, пл. Революции, д. № 7; п. Румянцево, ул. Садовая, д. № 33.

В с. Новопетровское, по адресу: ул. Кооперативная, д. № 1, выполнена изоляция надземной теплотрассы на участке длиной более 30 метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.