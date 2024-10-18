сегодня в 18:13

В Истре объявлен конкурс на комплекс работ по капитальному ремонту водоснабжения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, рабочей документации и выполнению работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в г. о. Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта сетей водоснабжения г. Истра, Дюкер у д. 55 ул. 9 Гвардейской дивизии в сторону ул. Московская.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.