В Химках выполнят реконструкцию свыше 300 опор освещения

В городском округе Химки установят более 300 новых опор освещения. Работы проведут в Старых и Новых Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках концессионного соглашения по реконструкции уличного освещения планируется к замене светильники в двух микрорайонах. В Клязьме-Старбеево установим 210 светильников и четыре шкафа управления, в Новых Химках 105 светильников и два шкафа управления соответственно», — рассказал заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.

Всего в Химках обновят более 13 тысяч светильников, 263 пунктов питания. Также будет создан ситуационный центр, благодаря которому появится возможность в режиме реального времени отслеживать состояние системы освещения и оперативно реагировать на отключения. Все работы завершат в четвертом квартале этого года.

Также Родион Левочка рассказал о подготовке к проведению Road show по земельным участкам. Мероприятие пройдет 1 августа в 14:00 в коворкинге «Старт», по адресу: улица Союзная, дом № 3.

Представители профильных ведомств Химок и эксперты расскажут о порядке и особенностях реализации инвестиционных проектов, существующих мерах поддержи со стороны городского округа и Московской области. Кроме того, специалисты ознакомят предпринимателей с порядком участия в аукционах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.