В Химках устраняют утечку на магистральном трубопроводе в Левобережном

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты «ТСК Мосэнерго» со вчерашнего дня проводили температурные испытания теплосетей в микрорайоне Левобережный в Химках. Сегодня утром произошла утечка на магистральном трубопроводе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Бригады «ТСК Мосэнерго» оперативно прибыли на место для устранения последствий. Работы находятся на контроле главы Химок Елены Земляковой.

«На данный момент утечка воды прекращена. Участок утечки огорожен для безопасности всех жителей. Сотрудники проводят работы для точного определения места повреждения и его скорейшего устранения», — сообщает глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Химкинская клиническая больница сообщает о пострадавшем мужчине, который пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни. Химчанин был оперативно доставлен в травматологическое отделение ХКБ, где получил всю необходимую медицинскую помощь. От госпитализации отказывался ввиду удовлетворительного состояния, но по рекомендации врачей временно переведен в стационар для наблюдения. По предварительной информации, уже завтра его выпишут.

На данный момент подача ГВС приостановлена для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. Сроки восстановления подачи ГВС уточняются. Информация будет доведена дополнительно.

Испытания теплосетей проводятся с целью выявления потенциально ненадежных участков, имитируя нагрузку на систему в зимний период. Один из таких участков был выявлен в данном случае. Это позволит специалистам провести необходимые работы сейчас и лучше подготовить теплосети к холодам. Информация о проведении испытаний «ТСК Мосэнерго», а также рекомендации для жителей были заранее размещены в домовых чатах микрорайона Левобережный, на ресурсах администрации и на ресурсах «ТСК Мосэнерго».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.