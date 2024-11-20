В Химках улучшат 56 контейнерных площадок до конца 2024 года

Специалисты продолжают модернизацию и строительство контейнерных площадок для крупногабаритного мусора и твердых коммунальных отходов в г. о. Химки. До конца года работы завершат на 56 адресах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все контейнерные площадки устанавливают по определенному стандарту. Важно, чтобы подъезды для спецтехники были свободными, не соприкасались с линиями электропередач и подземными, воздушными коммуникациями, а также имели ограждения с трех сторон с воротами на запоре. Количество мусорных баков продолжают увеличивать. Работы ведут в рамках подготовки к зимнему периоду.

Кроме того, специалисты уже приступили к составлению плана работ по модернизации контейнерных площадок на следующий год.

Также в Химках особое внимание уделяют оборудованию видеокамер на контейнерных площадках. До конца года устройства видеонаблюдения появятся в 542 местах сбора мусора. Камеры следят за парковкой машин в режиме реального времени.

Оставляя автомобиль во дворе, водитель не должен создавать помех для движения спецтехники. Неправомерная парковка автотранспорта относится к административному правонарушению, которое предусматривает штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.