В Химках провели смотр техники для городских парков

В Химках перед зимним сезоном провели смотр коммунальной техники для парков и скверов города. Для уборки снега и наледи подготовили 18 спецмашин. Поддерживать чистоту и порядок на общественных территориях будут 60 дворников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы проверили готовность личного состава к зимнему сезону. Обновили инвентарь, закупили оборудование для маломеханизированной уборки, а также подготовили крупную технику. К зимнему периоду мы полностью готовы», — рассказал директор «Объединенной дирекции парков» Георгий Шишкин.

Убирать территорию будут восемь тракторов, четыре мини-погрузчика, самосвал, фронтально-уборочная машина и газели. Очистку снега и наледи также будут проводить с помощью снегоуборщиков, подметальных машин, воздуходувок, ломов и ледорубов.

Противогололедные материалы уже закуплены. Дворники обеспечены спецодеждой, инвентарем и инструментами.

«Всего у нас в городе 12 парков и скверов. Для поддержания чистоты на территории к зимнему периоду мы подготовили разные виды машин. Коммунальная техника оборудована новыми щетками, отвалами, ковшами. В качестве противогололедных материалов будем использовать исключительно гранитную крошку», — поделился генеральный директор обслуживающей компании Сергей Зайцев.

Всего к зимнему сезону для уборки общественных территорий, дорог и тротуаров в городе подготовили 125 машин. По сравнению с прошлым годом количество техники увеличили на 30%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.