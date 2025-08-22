В Химках продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Представители управляющих компаний проводят финальную диагностику и наладку систем водо- и теплоснабжения, сообщает пресс-служба админстрации горокруга.

Специалисты провели финальные работы по подготовке дома №5 на улице Строителей и рассказали о готовности жилого фонда в целом.

«Здесь была произведена промывка системы центрального отопления и гидравлические испытания, так называемая опрессовка. Всего у нас в управлении находится 604 многоквартирных дома, большая часть жилого фонда уже проверена и сдана ресурсоснабжающей организации. Подготовку планируем завершить к 1 сентября», — рассказал представитель управляющей компании Петр Киприянов.

В общем плане работ у всех профильных служб — замена изношенных участков труб и запорной арматуры, обновление гидроизоляции, которая пришла в негодность. Главная цель — исключить порывы систем в зимний сезон, обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Предварительные итоги проведенных работ профильные службы обсуждают в ходе еженедельных штабов в «Арене Химки». В совещаниях принимают участие представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.