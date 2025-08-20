В Химках обновили 11 дворов в разных микрорайонах

В Химках продолжается комплексное благоустройство дворов. Работы охватывают все микрорайоны города. Специалисты уже обустроили 11 дворовых территорий. На трех адресах идет приемка работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты снимают изношенное дорожное покрытие, укладывают новый слой асфальта и устанавливают бордюрные камни. Ремонт проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По завершении укладки асфальта рабочие приведут в порядок и саму территорию: высадят кустарники и постелят газон.

На данный момент специалисты обустраивают дворы ещк по девяти адресам. Например, в деревне Юрлово у дома №4 высаживают кустарники. На улице Гаражной у домов №1, 3, 4, 5 и 8, 9 укладывают асфальт. Всего этим летом в Химках преобразят 22 двора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.