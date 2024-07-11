В Химках энергетики повышают качество электроснабжения

Специалисты «Мособлэнерго» модернизировали восемь воздушных линий 10 кВ общей протяженностью 9 км с заменой голого провода на самонесущий изолированный (СИП-3) на территориях сельских поселений Луневское и Кутузовское, где проживает около 20 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Также модернизированы две воздушные линии 6 кВ протяженностью 200 метров с установкой предохранителей-разъединителей, предназначенных для защиты силовых трансформаторов и распределительных систем.

Работы, которые выполняются специалистами в рамках программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, обеспечат готовность электросетей г. о. Химки к нагрузкам в осенне-зимний период.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.