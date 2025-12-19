В Химках 22 декабря проведут плановое отключение электроэнергии на Юбилейном проспекте

В городском округе Химки 22 декабря с 9:00 до 18:00 на Юбилейном проспекте, дом 3, запланировано отключение электроэнергии для проведения технических работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Компания «Мособлэнерго» проведет 22 декабря плановые технические работы на энергообъектах в Химках. Отключение электроэнергии коснется дома 3 на Юбилейном проспекте и продлится с 9:00 до 18:00. Работы выполнят по запросу управляющей компании для повышения надежности электроснабжения.

Жителей просят учитывать возможные неудобства и заранее планировать использование электроприборов.

По вопросам отключений и качества электроснабжения рекомендуется обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону +7 (495) 99-500-99. Актуальная информация о внеплановых отключениях размещена на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.