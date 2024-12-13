В городском округе Подмосковья проведут капремонт участка теплосетей

сегодня в 16:00

В Московской области в городском округе Дмитровский проведут капитальный ремонт участка тепловых сетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году. Они будут проводиться по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов.

Необходимо выполнить капитальный ремонт теплотрассы: 2 Ду-200 мм в надземном исполнении протяженностью ориентировочно 73 м; 2 Ду-150 мм в надземном исполнении протяженностью ориентировочно 73 м; теплотрассы горячего водоснабжения Ду-150/150 мм в надземном исполнении протяженностью ориентировочно 74 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Дмитровский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.