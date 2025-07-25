В городах и селах Подмосковья идут работы по модернизации теплоснабжения

В регионе полным ходом идут работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Во всех муниципалитетах проводятся гидравлические испытания на теплосетях, планово-предупредительный ремонт на котельных, а сверх плановой подготовки — модернизируются старые и строятся новые источники теплоснабжения и теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

По поручению губернатора Московской области А. Ю. Воробьева, в регионе реализуется самая масштабная в стране программа модернизации теплоснабжения, которая призвана сократить износ коммунальной инфраструктуры, вывести систему на новый уровень и повысить надежность теплоснабжения для жителей.

Один из муниципалитетов, где модернизация теплоснабжения имеет критически важное значение — городской округ Лыткарино, так как здесь теплоэнергетики в этом году реконструируют котельную № 1, обслуживающую 70% потребителей округа.

«Работа в Лыткарино кипит. Сейчас на котельной № 1 монтируется новый котел, что значительно повысит эффективность и надежность системы теплоснабжения округа. Параллельно ведутся масштабные работы на теплосетях. В этом году в Лыткарино будет отремонтировано 16 участков теплосетей общей протяженностью более 4 км. При этом мы заменим не только магистральные теплотрассы, но и важные участки во дворах», — прокомментировал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

На сегодняшний день уже завершены работы по обновлению теплосетей во дворах по трем адресам:

вдоль дома № 22 по ул. Набережной,

вдоль дома № 53 по ул. Коммунистической,

от дома № 8 по ул. Ленина до дома № 10 по ул. Пионерской.

Скоро там выполнят благоустройство территории. По всем остальным адресам реализация мероприятий находится в активной фазе. Работы завершатся до наступления холодов.

Как отмечает руководитель областного Минэнерго, наша главная задача — обеспечить жителей Подмосковья надежными и качественными коммунальными услугами — отоплением и горячим водоснабжением — и сделать систему теплоснабжения региона устойчивой, технологичной и комфортной для жителей.

«Мы не только готовим инфраструктуру к отопительному сезону, но и закладываем основу для долгосрочного развития системы, чтобы жители области могли быть уверены в стабильности теплоснабжения. Модернизация продолжится и в последующие годы. Это важный шаг к повышению комфорта и качества жизни людей», — заключил Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.

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