В Электростали заменят 24 лифта в 8 многоквартирных домах в 2025 году

В 2025 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Электросталь запланировано отремонтировать кровли в 34 МКД. Заказчиком выступает фонд капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В том числе работы пройдут по адресам:

г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 16;

г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 3;

г. о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д. 2;

г. Электросталь, ул. Горького, д. 18;

г. Электросталь, ул. Горького, д. 20.

На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. Как сообщалось ранее пресс-службой министерства ЖКХ Московской области, с начала реализации региональной программы было отремонтировано более 10,6 тысяч крыш многоквартирных домов.

Все кровельные работы проводятся при строгом соблюдении мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж, а также заполняют журналы работ и техники безопасности.

Кроме того, собственники домов, где проводится капитальный ремонт кровель и фасадов, а также любой желающий могут контролировать ход проведения капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капремонта www.fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.