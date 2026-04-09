В Электростали в 2026 году обновят 12,5 км теплосетей

Модернизацию теплосетей и ввод пяти новых блочно-модульных котельных проведут в Электростали в 2026 году в рамках госпрограммы ЖКХ. Работы охватят более 40 тыс. жителей, 289 многоквартирных домов и 37 социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В 2026 году в Электростали планируют обновить 12,5 км теплосетей и ввести в эксплуатацию пять блочно-модульных котельных. Еще две БМК построят в 2027 году. Работы проходят по государственной программе на 2023–2031 годы.

Губернатор Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки проверил готовность новой котельной на Восточном проезде. Объект мощностью 15 МВт оснащен четырьмя отечественными котлами и проходит пусконаладку. Выход на полную мощность намечен на июнь. Котельная обслуживает 4,8 тыс. жителей, 11 многоквартирных домов и три социальных объекта, а также снижает нагрузку на котельную в районе Восточный.

«Все котельные, которые мы модернизируем или строим, закольцованы и страхуют друг друга на случай внештатных ситуаций. Наша задача — в максимально короткий срок предпринимать все необходимые действия, чтобы люди бесперебойно получали тепло и горячую воду», — сказал Андрей Воробьев.

В 2026 году новые БМК также введут в поселках Фрязево, Всеволодово, Елизаветино и селе Иванисово. В 2027-м — на улице Золотухи в Электростали и в поселке Новые дома. Продолжается реконструкция котельной «Восточная», где обновят резервную топливную систему и переведут ее на дизельное топливо.

В 2025 году в округе модернизировали 14,5 км сетей на четырех участках. Сейчас стартовал капремонт теплотрассы на улице Спортивной протяженностью 733,2 м. Работы завершат до 1 сентября, благоустройство — до октября. Также сети обновят на улицах Золотухи, Юбилейной, Карла Маркса, Октябрьской, Захарченко, Восточной, Корнеева, Загонова и Мичурина.

В 2024–2025 годах датчики и диспетчерский контроль установили на 13 котельных и 16 центральных тепловых пунктах. Это позволило сократить среднее время устранения аварий с 5,7 до 3,7 часа. В 2026 году к системе подключат еще четыре котельные, в 2027-м — две.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.