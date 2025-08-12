сегодня в 10:24

В Электростали устранили 340 квадратных метров ям за неделю

В Электростали продолжаются плановые работы по поддержанию чистоты и порядка на улицах города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы на постоянной основе приводят в порядок улично-дорожную сеть и общественные пространства, убирают мусор и моют дорожное покрытие, на газонах и придомовых территориях регулярно проводится покос травы.

В рамках ямочного ремонта за прошедшую неделю сотрудники МБУ «Благоустройство» уложили 340 квадратных метров асфальтового покрытия. Особое внимание уделяется безопасности детских игровых площадок. Специалисты провели осмотр и отремонтировали 11 элементов: заменили поврежденные детали, укрепили конструкции и устранили разнообразные дефекты, которые могли представлять опасность для детей.

Помимо этого, МБУ «Благоустройство» приступили к обновлению устаревших остановочных павильонов. В этом году запланирована замена десяти остановок общественного транспорта, что позволит создать более комфортные условия для пассажиров, ожидающих автобусы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.