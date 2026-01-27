В Электростали начали строительство новых газовых сетей по программе газификации

В Электростали стартовали работы по прокладке газовых сетей на улицах Жулябина, Первомайская, Пушкина и проспекте Ленина в рамках программы «Социальная газификация». Завершить строительство планируют к концу первого квартала 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Электростали началось строительство новых газовых сетей. Работы ведутся на улицах Жулябина, Первомайская, Пушкина и проспекте Ленина. Проект реализуется в рамках программы «Социальная газификация», которая направлена на повышение доступности газового отопления для жителей Подмосковья.

Общая протяженность новых сетей составит около 400 метров. Завершить строительство планируется к концу первого квартала 2026 года. В рамках программы трубы прокладывают до границ земельных участков заявителей.

Прокладка газовых сетей зимой требует особого подхода. Сначала специалисты расчищают территорию от снега, затем с помощью перфораторов пробивают промерзшую землю для подготовки траншей. На участках с тротуарами рабочие аккуратно демонтируют брусчатку, а после укладки газопровода восстанавливают покрытие.

Подать заявку на участие в программе можно через личный кабинет Мособлгаза, сайт компании, портал единого оператора газификации или портал «Госуслуги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.