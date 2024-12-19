В Дзержинском провели комиссионный обход дома № 2 по улице Лесная

Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак совместно с директором ООО «УО Эталон Сервис группа» Германом Булгаковым провели комиссионный обход дома № 2 по улице Лесная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе личного приема, который прошел накануне, к главе города обратилась жительница дома № 2 по улице Лесная с вопросом о холодной батарее на одном из стояков в ее квартире.

«Вышли на адрес и проверили систему отопления в подвале, а также сделали контрольные замеры теплоносителя, поступающего в здание. Посетили квартиру заявителя и еще одну на том же стояке. В результате проверки мы установили, что на момент осмотра батареи в квартире соответствовали нормативным требованиям», — сказал глава города.

Проблемы с теплом обусловлены работой автоматики на ЦТП: при потеплении параметры снижаются, а при постоянных отрицательных температурах автоматика увеличивает показатели теплоносителя.

Жителям Дзержинского напомнили, что они могут записаться на личный прием к главе городского округа по телефону: 8 (495) 551-01-92 доб. 103. Личный прием проходит ежемесячно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.