В двух округах Подмосковья отремонтировали более 120 многоквартирных домов

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области продолжается активная работа по обновлению жилищного фонда. В 2024 году в городских округах Серпухов и Дмитровский отремонтировано более 120 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В городском округе Серпухов капитальный ремонт прошел в 62 домах. В 7 из них восстановлены внутренние инженерные сети. Системы газоснабжения также обновлены в 7 домах. Кроме того, проведен капитальный ремонт 44 крыш и 22 фасадов, заменено 7 лифтов в 2 домах.

В Дмитровском городском округе работы проведены в 60 многоквартирных домах. Восстановлены внутренние инженерные сети в 12 из них, обновлены системы газоснабжения в 3 домах, отремонтировано 25 крыш и 28 фасадов, заменен 1 лифт в 1 доме.

«Обновление жилищного фонда в Подмосковье — это стратегический проект, направленный на создание комфортных условий для жизни наших граждан. Мы ведем планомерную работу, и результаты уже ощутимы: отремонтированные крыши, обновленные фасады и инженерные системы помогают существенно улучшить состояние многоквартирных домов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За соблюдением строительных норм и правил при капитальном ремонте на всех объектах следят эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые проводят ежедневный контроль.

Жители могут узнать, включен ли их дом в программу капитального ремонта и уточнить сроки выполнения работ на сайте фонда капитального ремонта Московской области или самостоятельно в разделе «Карта».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.