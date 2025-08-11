В Дубне самая крупная УК завершает подготовку к отопительному периоду

В Дубне многоквартирные дома готовят к отопительному периоду. Меняют разбитые стекла в подъездах, ремонтируют кровли, прочищают системы отопления и горячего водоснабжения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Подготовку многоквартирных домов к зимнему отопительному периоду уже завершает самая крупная в Дубне управляющая компания. На обслуживании муниципальной УК МБУ «ЖКУ» — почти 200 домов. 80 процентов из них обследовано и подготовлено к зиме.

Процесс идет довольно быстро. Проблемы на трубопроводах выявляют, аварийные участки сетей обновляют. Тестируют системы отопления, меняют вышедшие из строя элементы — радиаторы, запорную арматуру.

Параллельно идет работа, чтобы зимой максимально сохранить тепло в домах. Для этого утепляют чердаки и подъезды, вставляют стёкла там, где они разбиты, меняют окна на пластиковые. Около 20 дверей в тамбурах в местах общего пользования планируют заменить на новые. Коммунальщики обращают внимание на все нюансы, в том числе — на доводчики на входных дверях. Поскольку незакрытая в морозы подъездная дверь может привести к разрыву труб, что означает авральную работу сантехнической службы и отключению воды на время устранения аварии.

К сентябрю все эти работы должны быть завершены.

«Еженедельно сотрудники городской администрации встречаются с представителями УК по вопросу подготовки к зиме. Контроль за подготовкой к отопительному периоду — серьезный. Параллельно проводим в городе масштабные работы по реконструкции систем теплоснабжения и модернизации котельных», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.