В Дубне с начала года «МосОблЕИРЦ» заключил более 4 тыс контрактов с УК

С начала года «МосОблЕИРЦ» заключил 43 00 контрактов с управляющими компаниями в Дубне, чтобы жители оплачивали услуги ЖКХ по единой квитанции с полным набором услуг от поставщиков, включая услугу содержания жилищного фонда от УК. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На дне открытых дверей «МосОблЕИРЦ» заместитель генерального директора компании Глеб Латыпов отметил хороший темп развития системы в Дубне. «У нас есть поручение от министерства ЖКХ Московской области до конца года довести до 100 процентов число квитанций с полным набором услуг от поставщиков, включая услугу содержания жилищного фонда».

На вопросы жителей Дубны отвечали представители «МосОблЕИРЦ», муниципальной управляющей компании, поставщиков — энергетиков, газовщиков, оператора по обращению с отходами, общественники. Посетители узнали о новых возможностях клиентского офиса и дистанционных сервисах. Для них был организован мастер-класс по регистрации и работе в личном кабинете «МосОблЕИРЦ» и по пользованию терминалом для оплаты услуг ЖКХ вне очереди, который был недавно установлен в клиентском офисе.

На будущий год в торговых центрах Дубны, как и по всему региону, запланирована установка инфоматов «МосОблЕИРЦ» со встроенными сканерами и онлайн-связью со специалистами. Через них можно будет не только оплатить услуги ЖКХ, но и решить другие вопросы, что означает полное замещение обслуживания в офисе для удобства жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.