В Домодедово восстановили работу котельной ГПЗ «Константиново» после аварии

В Домодедово специалисты восстановили работу котельной ГПЗ «Константиново» после нештатной ситуации, тепло поступает в жилые дома и соцобъекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово завершены основные работы по ликвидации аварии на котельной ГПЗ «Константиново». С момента выявления инцидента специалисты теплоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ и управляющих компаний работали круглосуточно для скорейшего восстановления подачи тепла.

На объекте одновременно проводили ремонт первого котла, пуско-наладку новой котельной и подключение передвижной установки. Благодаря этому удалось сохранить циркуляцию теплоносителя и избежать полной остановки теплоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов. Сети тепло- и водоснабжения находятся в герметичном и работоспособном состоянии.

Глава округа Евгения Хрусталева и заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников лично контролировали ход работ. На объекте работали около 20 специалистов, были привлечены все необходимые ресурсы.

Первый котел уже запущен, система постепенно выходит на рабочие параметры. Поскольку котельная паровая, набор температуры занимает время, однако тепло уже поступает в жилые дома. Параллельно продолжаются пуско-наладочные работы на новой котельной.

Сотрудники МОС АВС, предприятий ЖКХ и управляющих компаний контролируют параметры теплоснабжения, предотвращают завоздушивание системы и оперативно реагируют на обращения жителей. Ведется ежечасный мониторинг температуры воздуха в многоквартирных домах, школе и детских садах.

В связи с проведением работ занятия в школе были сокращены. Все мероприятия по восстановлению теплоснабжения продолжатся до полного выхода котельной на штатный режим. Ситуация остается на личном контроле главы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать отполение. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.