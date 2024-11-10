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В Домодедово в этом году отремонтировали 12 кровель многоквартирных домов

В 2024 году в Домодедово отремонтировали 12 кровель многоквартирных домов в рамках краткосрочной программы капремонта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы выполнены по адресам:

— д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 2, к. 2

— д. Одинцово, тер. Бор, д. 6

— д. Степыгино, д. 49, д. 8

— п. ГПЗ «Константиново», ул. Садовая, д. 25

— п. Повадино, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16

— мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д. 2

— мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 59

— мкр. Центральный, ул. Рабочая, д. 7

На скатных крышах заменили стропильную систему, покрытие кровли, установили снегозадержатели и утеплили чердачные перекрытия, локально отремонтировали кладку стен вентиляционных шахт и заменили водосточные системы.

На плоских крышах утеплили плиты покрытия, сделали армированную стяжку, гидроизоляционный ковёр покрытия кровли, установили зонты над вентиляционными шахтами.

Ознакомиться с региональной программой капремонта можно на карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.