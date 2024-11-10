В Домодедово в этом году отремонтировали 12 кровель многоквартирных домов
Фото - © Пресс-служба администрации
В 2024 году в Домодедово отремонтировали 12 кровель многоквартирных домов в рамках краткосрочной программы капремонта, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Работы выполнены по адресам:
— д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 2, к. 2
— д. Одинцово, тер. Бор, д. 6
— д. Степыгино, д. 49, д. 8
— п. ГПЗ «Константиново», ул. Садовая, д. 25
— п. Повадино, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16
— мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д. 2
— мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 59
— мкр. Центральный, ул. Рабочая, д. 7
На скатных крышах заменили стропильную систему, покрытие кровли, установили снегозадержатели и утеплили чердачные перекрытия, локально отремонтировали кладку стен вентиляционных шахт и заменили водосточные системы.
На плоских крышах утеплили плиты покрытия, сделали армированную стяжку, гидроизоляционный ковёр покрытия кровли, установили зонты над вентиляционными шахтами.
Ознакомиться с региональной программой капремонта можно на карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.