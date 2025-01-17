В Домодедове увеличили мощность питающего центра и повысили качество электроснабжения

Одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России «Россети Московский регион» ввела в эксплуатацию мобильную модульную подстанцию на питающем центре «Ям». Работы проведены в рамках повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Домодедова.

За счет подключения мобильной модульной подстанции (ММПС) 25 МВА была увеличена мощность подстанции на 110 кВ «Ям». ММПС состоит из высоковольтного и низковольтного модулей, где размещены силовое оборудование, щит управления подстанции и распределительное устройство из четырех линейных ячеек.

Ввод в работу ММПС позволил осуществить перераспределение нагрузок по линиям электропередачи, благодаря чему качество и надежность улучшены у тысяч потребителей. Кроме того, резерв мощности дает возможность присоединения к сетям компании новых потребителей электроэнергии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с подведением итогов года затронул тему электроснабжения. Он отметил, что в 2024 году регион побил рекорды по энергопотреблению.

Воробьев подчеркнул, что правительство вместе с ПАО «Россети» и «Мособлэнерго» реализует большую программу, стоимость которой составляет 148 млрд рублей. По его словам, Московский регион обратился к президенту по вопросу модернизации системы энергоснабжения. Федеральное правительство поддержало инициативу.

«Успели (в Подмосковье — ред.) в этом году побить рекорд энергопотребления. <…> Наша задача перевести все на 10 или 20 кВ. Это предполагает строительство новых питающих центров», — заявил Воробьев.

Он отметил, что питающие центры открывают в Чехове, Домодедове, Одинцове. Все это имеет принципиальную важность для качественного энергоснабжения, которое заметно растет во всем Московской регионе.