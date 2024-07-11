В Домодедове проводят капремонт крыши многоквартирного дома по ул Рождественской

В городском округе Домодедово проводится капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 2 по улице Рождественская, расположенного в мкр. Белые Столбы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Дом, построенный в 1986 году, имеет два подъезда и два этажа.

В рамках программы капитального ремонта выполняются следующие работы:

ремонт кровли из профнастила;

утепление чердачного помещения;

замена стропильной системы;

обработка древесных конструкций огнебиозащитным материалом;

замена системы наружного водостока;

восстановление кирпичной кладки и оштукатуривание вентшахт.

На данный момент работы выполнены на 70%. Площадь работ составляет 415 кв. метров. На объекте трудится бригада из 4 человек.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Регулярный контроль обеспечивает высокое качество проводимых работ и соблюдение всех строительных стандартов.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов — это важнейший элемент обеспечения комфорта и безопасности наших граждан. Мы стремимся к тому, чтобы каждый этап работ выполнялся с наивысшим качеством, и жители Подмосковья могли быть уверены в надежности и долговечности своих домов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Жители Московской области могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ на сайте Фонда капитального ремонта Московской области, перейдя по ссылке https://fkr-mosreg.ru/map/ или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность программы капремонта.

«Есть фонд капремонта. В Московской области 54 тыс. многоквартирных домов. И, естественно, часть из них требует капитального ремонта», — говорил губернатор.