В Домодедове прошла выездная администрация по вопросам ЖКХ

В микрорайоне Южный городского округа Домодедово состоялась очередная выездная встреча администрации с местными жителями, где обсуждались актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник территориального отдела микрорайона Южный Наталья Мельник отметила, что жители давно просили о проведении таких встреч.

«К нам обращались жители и просили, чтобы такой формат проводили, потому что это очень удобно. Действительно, некоторые не всегда могут приехать в администрацию. И очень удобное время в этот раз выбрано, люди после работы могут прийти и задать свои вопросы», — сказала Мельник.

Не обошлось и без благодарностей. Давид Гулян, руководитель футбольной секции, сообщил о важной помощи от администрации в организации безопасных тренировок для юных спортсменов.

«В нашем районе не было искусственного покрытия, обратились в территориальный отдел и потом через территориальный отдел к замглаве города, и они нам помогли, чтобы в короткие сроки организовать замену покрытия. И сейчас мы очень благодарны», — сказал Гулян.

Основные вопросы, обсуждаемые на встрече, касались голосования в системе ГИС ЖКХ, содержания многоквартирных домов и работы управляющих компаний. Главный инспектор отдела по работе с территориями Управления ЖКХ Кирилл Иванов сообщил: «У нас на прием пришло более 20 человек с разными вопросами. Мы все дали разъяснения, и все жители остались довольны нашими ответами, а также ответами директоров управляющих компаний».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.