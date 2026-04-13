В Домодедове перенесли контейнерную площадку у дома на улице 25 лет Октября

Контейнерную площадку у дома № 12 на улице 25 лет Октября в Домодедове перенесли после жалоб жителей на антисанитарию и угрозу безопасности. Решение приняли администрация округа и региональный оператор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители дома долгое время сообщали о навалах отходов, неприятных запахах и крысах. По словам Юлии Владимировой, мусор складировали в беспорядке, из‑за чего грызуны появлялись даже в подъездах. Собственник соседнего здания Анна Иванова отметила, что вместе с управляющей компанией приходилось регулярно убирать скопившиеся отходы, однако раз в неделю ситуация повторялась.

Администрация округа совместно с региональным оператором приняла решение перенести площадку. Начальник территориального отдела управления территориями Светлана Чистякова пояснила, что прежнее место было небезопасным.

«Опасность была, что мусоровоз с „золотой ручкой“ при сборе мусора мог задеть высоковольтный кабель, который проходит здесь», — пояснила Чистякова.

Новую площадку оборудовали в 100 метрах от прежнего места. Однако часть жителей продолжает оставлять мусор по старому адресу. Камеры офиса «Дружба» фиксируют нарушения. В администрации напомнили, что выбрасывать отходы необходимо только на организованной контейнерной площадке.

Заместитель главы округа Александр Назаров сообщил, что территорию планируют дополнительно благоустроить: провести отсыпку, засеять травой, высадить деревья и кустарники в рамках месячника чистоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.