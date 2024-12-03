В доме правительства Подмосковья состоялся итоговый юбилейный форум «Управдом»

При поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья состоялся итоговый юбилейный форум «Управдом» в областном правительстве. Он приурочен к 10-летию ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие стало площадкой для:

подведения итогов года в осуществлении общественными организациями контроля за содержанием жилищного фонда;

выработки новых решений в работе общественников;

награждения активистов отрасли.

С приветственным словом к участникам обратились вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Сегодня мы чествуем наших управдомов. Это ответственные люди, которым небезразлична судьба своего дома. Видим их успешное взаимодействие как с органами власти, так и с жителями. Совместная работа председателей советов МКД и нашего инспекторского состава дает результаты. С начала года общественниками выявлено более 6 тыс. дефектов в содержании территорий, каждый из которых оперативно был взят в работу и решен профильными службами», — сказал Мурашов.

За активную общественную и гражданскую позицию, добросовестный труд и значительный вклад в защиту прав собственников многоквартирных домов Подмосковья руководителям 21 муниципального отделения ассоциации председателей советов МКД региона были вручены награды Губернатора Московской области, отраслевых министерств областного правительства и Московской областной думы.

«В Подмосковье проводится системная работа по контролю за качеством содержания МКД. Мониторинг на местах позволяет своевременно корректировать все недочеты и оперативно реагировать на запросы граждан. Эту работу обязательно будем продолжать. Свою эффективность также показали форумы «Управдом». Хочу поблагодарить всех за командную работу, надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество», — отметил председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Олег Гаджиев.

В рамках форума были организованы тематические выступления спикеров, в которых до участников форума были доведены результаты предыдущих лет работы и намечены ключевые отраслевые тенденции и стратегии роста на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.