В дома жителей Шаховской тепло придет уже 19 сентября

По традиции муниципальный округ Шаховская является одним из первых муниципалитетов Подмосковья, кто начинает отопительный сезон уже в середине сентября. Несмотря на устойчивую плюсовую температуру за окном, коммунальные службы начнут подачу тепла уже 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.

На 24 объектах теплоснабжения поселка Шаховская уже провели пробные топки для подачи тепла в жилые дома, школы, детские сады и больницы. По словам директора МПКХ «Шаховская» Андрея Митина, котельные прошли пробный запуск, проверено давление и температура, функционирование теплообменников, насосов и автоматики, проверены тепловые камеры на предмет утечек. На данный момент системы подачи отопления в многоквартирные дома работают исправно.

В этом году в муниципальном округе Шаховская проведены масштабные работы по реконструкции и ремонту объектов теплоснабжения. Построены две новых котельных, капитально отремонтированы еще две, заменены участки трубопровода в населенных пунктах Степаньково и Ивашково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.