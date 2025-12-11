В дома жителей Подмосковья поступило более 5 млн кубометров питьевой воды в ноябре

Мособлводоканал — системообразующее предприятие, обеспечивающее жителей услугами водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. За ноябрь 2025 года станции водоподготовки произвели и поставили жителям региона более 5 млн кубических метров воды, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ежедневно питьевым ресурсом «Мособлводоканала» пользуется около 1,2 млн человек. Водопроводная инфраструктура включает трубопроводы протяженностью 1 918 км, которые обслуживают семь филиалов предприятия.

Контроль осуществляется над 584 водозаборными узлами, каждый из которых оборудован системой глубокой фильтрации и очистки воды из подземных артезианских скважин перед подачей конечным пользователям.

«Мособлводоканал» регулярно обновляет технологии и оборудование водоочистительных станций. Качество воды находится под постоянным контролем лабораторных исследований на всех этапах подачи ресурса от источника до жилых домов потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.