В Долгопрудном демонтировали два перегоревших светильника

В Долгопрудном активно проводят благоустройство дворовых и общественных территорий. Так, например, сотрудники МБУ «Благоустройство» демонтировали два сгоревших светильника на бульваре Умберто Нобиле.

У обоих светильников сгорела матрица. В ближайшее время их заменят на новые. Сотрудникам бригады понадобилось включить все светильники на бульваре, чтобы понять, какой из них перегорел. Жители района смогли наблюдать редкую «дневную иллюминацию».

По словам рабочих, может быть несколько причин поломки светильников.

«Основные причины — это скачки напряжения и перегрев», — рассказал сотрудник ремонтной бригады Борис Лавров.

По словам его коллег, может быть еще одна специфическая причина поломок. На Умберто Нобиле сегодня часто сажают деревья, а пускающие корни саженцы могут повредить неглубоко проложенный электрический кабель. Рабочие предлагают учитывать местоположение кабелей при проведении акций по озеленению района.

Практически в каждой бригаде МБУ «Благоустройство» есть молодые сотрудники, которые относятся к своей работе не просто ответственно, а с особым энтузиазмом.

«Само уличное освещение — это самое интересное в моей работе. Без него никак. А иначе бы просто было очень темно. Мне нравится быть полезным обществу», — с улыбкой говорит Борис Лавров.

В Долгопрудном в конце мая активно проводятся все виды работ по благоустройству города. Завершается установка новых дорожных знаков, которые заработают с 1 июня. Проходит покос травы, смет мусора у дорог. Много работы и у электриков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.