В ДНР бригады «Мособлводоканала» заменили насосы на объектах водообеспечения

В Новоазовском муниципальном округе ДНР аварийными бригадами «Мособлводоканала» установили три новых насосных агрегата на скважинах в с. Холодное, с. Клинкино, а также на колодце в с. Павлополь. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Всего за прошедшую неделю на территории подшефного округа проведено 29 мероприятий на сетях водообеспечения. В числе проведенных работ:

установка патрубка компенсирующих устройств ду 100 мм и 315 мм на аварийном участке магистрального трубопровода на пгт. Седово;

замена запорной арматуры;

установка стальных хомутов;

проведение ремонтов на сетях водоснабжения и на самотечных коллекторах;

замена участка трубопровода диаметром 315 мм напорного коллектора в пгт. Седово.

Также осуществлены предварительные мероприятия по подготовке к ремонту поврежденного участка сетей водоснабжения на улицах Коммунаров и Бородина. Пока же, для обеспечения непрерывного водоснабжения жителей, временно установили обходной путь — байпас.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.