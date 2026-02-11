В Дмитровском округе в 2026 г модернизируют систему теплоснабжения для 34 тыс жителей

В 2026 году в Дмитровском округе проведут масштабную модернизацию системы теплоснабжения, которая затронет более 34 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дмитровском округе продолжается комплексное обновление системы теплоснабжения. В 2026 году планируется построить семь блочно-модульных котельных, провести капитальный ремонт на 12 участках теплосетей, реконструировать сети в селе Внуково по адресу д. 127, а также отремонтировать котлы в котельной на улице Водников, 25. Кроме того, модернизируют центральный тепловой пункт в селе Внуково по адресам д. 12, 13, 14 и 15.

Программа охватит 34 245 жителей, включая 272 многоквартирных дома и 45 социальных учреждений. Обновление инфраструктуры повысит техническую устойчивость системы в отопительный сезон и создаст резерв мощности для развития округа.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что развитие теплоснабжения — один из приоритетов, поскольку от этого зависит комфорт жителей. По его словам, работы на источниках тепла, сетях и центральных тепловых пунктах позволят повысить надежность системы, сократить потери и обеспечить стабильную подачу тепла в жилые дома и на социально значимые объекты. Все работы будут сопровождаться благоустройством территорий.

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.