В Дмитровском округе продолжаются работы по модернизации теплосетей и котельных

В Дмитровском округе ведутся работы на объектах теплоснабжения, включая замену тепловых сетей, ремонт котельных и строительство новых энергоэффективных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Реконструкция проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Эти меры направлены на повышение качества жизни жителей, снижение аварийности и обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительном сезоне.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов регулярно осуществляет контроль за подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону, выезжая на места проведения работ.

На улице Комсомольской в Дмитрове на 3 участках работы осуществляет ООО «Инжгорстрой». Общая протяженность теплотрасс, которые будут заменены, — 340 метров.

«Сейчас подача горячего водоснабжения жителям и в учреждения, находящиеся на линии, подается по байпасу. Весь необходимый материал для завершения работ есть, была некоторая задержка со стороны завода-изготовителя труб, но сейчас они пришли. Причем на подачу горячего водоснабжения устанавливаются только оцинкованные, наименее подверженные коррозии», — доложил Михаилу Шувалову представитель субподрядной организации Евгений Галушка.

На новых линиях теплотрассы и ГВС уже завершаются монтажные работы. Здесь ежедневно трудятся все необходимые специалисты, в первую очередь — сварщики. К их работе со стороны органов стройнадзора замечаний нет: швы делаются качественно.

Как только монтаж линий будет завершен, в течение суток будет сделана врезка новой линии к котельной и тепловым пунктам.

Затем Михаил Николаевич проконтролировал реконструкцию сетей теплоснабжения на ул. Внуковской, которую также осуществляет ООО «Инжгорстрой». Здесь уже проведен демонтаж старых труб центрального отопления и смонтирован байпас. Теплосети заменят на 680 м.

Врип главы муниципалитета напомнил подрядчику о неукоснительном соблюдении сроков и качестве выполнения работ. Отставание от графика недопустимо, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы без рисков войти в отопительный сезон.

«Реализация этой региональной программы проводится в интересах жителей и направлена на повышение надежности коммунальной инфраструктуры. Наша задача — обеспечить безаварийную подачу тепла в отопительный сезон», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.