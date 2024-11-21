В Дмитрове планируют провести капремонт участка тепловых сетей

В Дмитрове специалисты планируют провести капитальный ремонт теплосетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Дмитровского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей в городском округе Дмитровский Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г. о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-Д4 до д. 2 мкр. Маркова) (в т. ч. ПИР)».

Необходимо выполнить капитальный ремонт теплотрассы в подземном исполнении, общая протяженность ориентировочно 380 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.