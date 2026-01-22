В десяти населенных пунктах Восточного Подмосковья проведут газ в 2026 году

В 2026 году в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» газифицируют десять населенных пунктов Восточного Подмосковья. Благодаря этому жители смогут пользоваться комфортным отоплением и горячей водой, а также снизить расходы на энергоресурсы.

В городском округе Щелково газ проведут в деревни Глазуны и Мосальское. В Электростали газифицируют улицы Пушкина, Жулябина, Первомайскую и проспект Ленина. В городском округе Орехово-Зуевский газ появится в деревнях Савинская, Грибчиха и Барышово. В городском округе Шатура газифицируют деревни Воропино, Воронинская, Харлампеево, Лемешино и Гавриловская.

Для включения населенного пункта в программу газификации необходимо, чтобы в нем было прописано не менее 30 жителей, а капитальные затраты на газификацию не превышали 450 000 рублей на одного человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.