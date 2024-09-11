В деревне Зарайска началось строительство водозаборного узла

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства ЖКХ Московской области строительство водозаборного узла в Зарайске вошло в госпрограмму на текущий год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проблема с водоснабжением в населенном пункте имеется уже не один год. Водозаборный узел, он введен в эксплуатацию в 2001 году, но не в полной мере обеспечивает сельчан жизненно важным ресурсом. Летом — это слабый напор воды, поскольку значительно возрастает объем ее потребления для полива.

«Сегодня на объекте уже начались работы. В планах сдать новый объект в 2025 году. Ввод в эксплуатацию нового ВЗУ со станцией очистки воды позволит улучшить качество и подачу водоснабжения для 900 жителей Летуново.», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.