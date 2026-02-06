В деревне Новое Подмосковья заменили прокладки на водозаборном узле

В деревне Новое Орехово-Зуевского округа специалисты Мособлводоканала провели замену прокладок на скважине водозаборного узла для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В деревне Новое Орехово-Зуевского городского округа специалисты Мособлводоканала заменили прокладки на скважине водозаборного узла. Это мероприятие направлено на поддержание надежной работы системы водоснабжения.

Прокладки используются для герметизации соединений трубопроводов, насосов и других элементов инженерных сетей. Со временем уплотнения изнашиваются из-за воздействия влаги, механических нагрузок и перепадов температур. Нарушение герметичности может привести к поломкам оборудования и снижению эффективности работы насосов.

Регулярная замена прокладок позволяет предотвратить аварии и обеспечивает стабильное водоснабжение жителей деревни Новое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.