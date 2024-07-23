В деревне Молзино Богородского округа обновляют водопроводные сети

В городском округе Богородский активно выполняются работы по капитальному ремонту водопроводной сети. Под контролем экспертов ГБУ МО «УТНКР» в деревне Молзино ведутся работы, направленные на модернизацию и повышение надежности водопроводной системы региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На текущий момент строительная готовность объекта составляет 9%. Строители приступили к первому этапу работ, который включает подготовку траншеи с креплением стенок, монтаж основания трубопроводов, установку железобетонных колодцев и запорной арматуры, а также проведение промывки и гидравлических испытаний. Весь комплекс мероприятий будет выполнен на всей линии участка водопроводной сети, что обеспечит высокий уровень технической готовности и надежности инфраструктуры.

«Наша цель — создать безопасные и комфортные условия для жизни жителей региона. Мы контролируем каждый этап работ, чтобы обеспечить соответствие стандартам качества и своевременное выполнение всех задач», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы проводятся в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. За соблюдением технологических процессов, соответствием объемов работ и использованием качественных материалов регулярно следят специалисты ГБУ МО «УТНКР».

Кроме того, ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, начиная с момента начала восстановительных работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности организации доступна на сайте ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.