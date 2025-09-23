В деревне Апонитищи под Зарайском завершили модернизацию системы освещения

В деревне Апонитищи под Зарайском муниципальном округе завершилась модернизация системы уличного освещения, в рамках которой на центральной улице были установлены 87 энергосберегающих светильников. Эта инициатива реализована благодаря региональной программе «Светлый город», направленной на улучшение качества жизни жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Установка новых фонарей позволила эффективно решить проблему недостаточного освещения, которая ранее создавала дискомфорт для местных жителей, особенно в вечернее и ночное время. Заместитель главы округа Никита Иванов подчеркнул важность данного проекта, отметив, что его реализация значительно повысит безопасность и комфорт на улицах деревни.

В текущем году программа охватила не только Апонитищи, но и шесть других деревень, а также один участок в черте города. Аналогичные работы были успешно завершены в деревнях Старо-Подгороднее, Федоровка, Ильицино и Большое Еськино, где также обновили систему уличного освещения, установив в общей сложности 176 современных фонарей.

Эти меры направлены на создание более безопасной и комфортной городской среды для жителей, а также на снижение энергозатрат и улучшение экологической ситуации в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.