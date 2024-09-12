В четырех домах Дзержинского провели работы по замене лифтов

В 2024 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Дзержинский работы по замене лифтов выполнены в четырех многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все новые лифты российского и белорусского производства отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом.

Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за дополнительную безопасность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.