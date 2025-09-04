В Черноголовке сотрудники муниципальных учреждений вышли на очистку леса

Накануне сотрудники администрации городского округа Черноголовка во главе с главой Романом Хожаиновым вышли на расчистку леса. В акции участвовали также работники МУП «Управление эксплуатации» и МБУ «Служба благоустройства». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активисты чистили лес вдоль пешеходной дорожки от Старого рынка к зданию культурно-досугового центра «Гамма».

Совместными усилиями сотрудникам муниципальных организаций удалось убрать мусор и собрать валежник. Часть собранного переработали в щепу на месте. Служба благоустройства организует вывоз оставшихся крупных бревен и веток в течение нескольких ближайших дней.

«В планах на этот месяц — привести в порядок территорию Северного озера. Акцию проведем в выходной день и обязательно пригласим присоединиться всех желающих жителей», — прокомментировал Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.