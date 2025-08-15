В Черноголовке продолжается масштабная работа по ремонту теплосетей

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» продолжается капитальный ремонт теплосетей в г. о. Черноголовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В частности, ремонтные работы ведутся на Школьном бульваре в районе торгового центра. На данном участке старые трубы уже частично демонтированы и ведутся подготовительные мероприятия к прокладке нового трубопровода. Земляные работы будут продолжены в направлении автостанции, а затем вдоль Институтского проспекта.

«Обращаюсь к жителям нашего города с просьбой проявить терпение и понимание в связи с временными трудностями, вызванными ремонтными работами. Данные мероприятия крайне важны для обеспечения надежной и эффективной системы теплоснабжения в будущем. Старый трубопровод смонтирован порядка 50 лет назад и требует незамедлительной замены. Специалисты МУП „Управления эксплуатации“ приняли все необходимые меры для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения в период проведения работ.» — обратился к жителям глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.