В Чехове реализуется масштабная программа повышения надежности электроснабжения

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин представил доклад о реализации программы улучшения электроснабжения за текущие 5 лет, а также рассказал о планах на будущий год. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Большая тема — это электроснабжение. В нашем округе продолжается масштабная программа по повышению его надежности. Активное индивидуальное жилищное строительство и увеличение предприятий выявило дефицит энергомощностей. В связи с этим, компанией «Россети МР» ведется большая работа по реконструкции и строительству электросетей», — отметил Михаил Собакин.

За минувшие пять лет в рамках программы было построено и реконструировано 5 подстанций, 24 кабельных и воздушных линий электропередачи общей протяженностью 276 километров, 4 распределительных пункта мощностью 10 киловольт каждый, 8 комплектных распределительных подстанций, 8 блок-трансформаторов, а также заменено 254 трансформатора с увеличением мощности с 6 на 10 киловольт. В итоге более 40 населенных пунктов м. о. Чехов получили качественное энергоснабжение.

В 2026 году в рамках программы модернизации энергоснабжения компания «Россети Московский регион» построит одну подстанцию мощностью 110 киловольт и реконструирует 4 подстанции, значительно повысив их мощность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.