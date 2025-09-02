В Чехове продолжается подготовка к отопительному сезону

В ходе еженедельного профильного часа по ЖКХ глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин вместе с представителями профильных структур обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду и выполнение государственных программ по капитальному ремонту и реконструкции котельных и тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Большая часть многоквартирных домов муниципального округа готова к началу отопительного сезона. Из 615 многоквартирных домов, обслуживаемых муниципальной управляющей компанией, к осенне-зимнему периоду подготовлено 548. На подписании у жителей находятся 67 паспортов готовности. В домах, где обращения жителей по вопросам нарушений содержания возникали более двух раз, проведены более тщательные проверки систем отопления и канализации.

Частные управляющие компании завершают подготовительные работы. Самый низкий темп показывают УК «Волхонка», «Оператор ЖКХ» и «СКЖС». В связи с этим глава Чехова Михаил Собакин дал поручение управлению ЖКХ провести совместный выезд и осмотр домов с представителями Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы и МП «ЖКХ Чеховского района». Для повышения информированности населения о проводимых работах в сфере ЖКХ глава поручил наладить плотное взаимодействие между аварийно-диспетчерскими службами всех коммунальных предприятий округа.

«Важной задачей на сегодня у нас остается заполнение сетей теплоносителем для своевременного выявления возможных проблем. Все работы должны проводится в соответствии с предоставленным графиком, а возникающие технологические нарушения устраняться молниеносно. К 15 сентября все МКД должны быть полностью заполнены теплоносителем и быть готовыми к запуску отопления», - подчеркнул Михаил Собакин.

В рамках реализации масштабной госпрограммы по модернизации тепловых объектов округа, завершаются работы на теплосетях по Вишневому бульвару, в Крюкове и на Старосимферопольском шоссе. Для ускорения работ подрядчиком были привлечены дополнительные бригады. После прокладки труб на Старосимферопольском шоссе стала наблюдаться просадка асфальта. Глава округа дал указания подрядчику на оперативное выяснение причин и устранение проблемы.

Также продолжаются работы на одиннадцати котельных. Самый высокий процент выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции у котельной № 4 в микрорайоне Венюково, ее готовят к сдаче в этом году. На сегодняшний день там ведутся пуско-наладочные работы первых двух котлов. На остальных котельных рабочие также приступили к поэтапному запуску нового оборудования.

«Еще раз обратил внимание подрядчика что там, где это максимально возможно, все пуско-наладочные работы проводить без отключения горячего водоснабжения», - подытожил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.