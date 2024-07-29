В Чехове приобрели 8 новых машин для благоустройства территорий

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Чехове закупили 8 единиц специализированной техники для содержания и благоустройства территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Одним из ключевых приобретенных транспортов стал автогрейдер модели АГ-140. Автогрейдер — это мощное строительное оборудование, способное проводить планировочные работы на дорожных и городских площадках, создавая ровность покрытия. Это позволит поддерживать дороги и тротуары в хорошем состоянии, повышая безопасность движения граждан.

Для улучшения системы вывоза мусора и строительных отходов были приобретены 3 единицы автосамосвалов модели МАЗ-650108. Автосамосвалы — незаменимые транспортные средства в коммунальном хозяйстве, которые гарантируют своевременный и эффективный вывоз отходов с территорий города.

Для проведения земляных работ, планировки поверхностей и уборки мусора было закуплено 2 единицы фронтальных одноковшовых погрузчиков модели АМКОДОР 352. Погрузчики ковшовые обладают высокой маневренностью и проходимостью, что делает их незаменимым оборудованием для работ на городских площадках и общественных пространствах.

Для обеспечения чистоты и порядка на улицах города были также приобретены 2 коммунально-дорожных машин модели ЭД-250. Эти машины предназначены для уборки дорог, тротуаров и других территорий от мусора, снега и льда, создавая сохранность и безопасность городской инфраструктуры.

Обновленная техника позволит эффективно решать задачи по улучшению городской среды, поддерживая комфортные условия для жизни и отдыха жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.