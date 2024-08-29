В Чехове начинают монтировать лифты в многоквартирном доме на Вишневом бульваре

В Чехове начинается капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: улица Вишневый бульвар, дом № 9, в подъездах 1, 2, 3 и 4. Данное мероприятие проводится в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проведение данных работ направлено на обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтового оборудования, а также на повышение комфортных условий проживания для жителей дома.

Управление ЖКХ просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые могут возникнуть в процессе ремонта.

Дальнейший капитальный ремонт лифтового оборудование в Чехове запланирован по следующим адресам:

ул. Дружбы, дом № 15;

ул. Чехова, дом № 83;

ул. Московская, дом № 101Б;

ул. Полиграфистов, дома № 27, 29, 29А.

В случае возникновения вопросов, жители могут обращаться в управление ЖКХ администрации городского округа Чехов по телефону: 8(496)723-00-04.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.