В Богородском округе провели плановое техобсуживание систем уличного освещения

На этой неделе специалисты обслуживающей организации провели плановое техническое обслуживание щитов наружного освещения в деревнях Пешково, Оселок, Стулово, Бездедово, Авдотьино, Мишуково, Кабаново, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы включали в себя контрольные замеры параметров сети и калибровку датчиков, что особенно важно после возможных скачков напряжения, которые могут сбить настройки.

Для поддержания точной и бесперебойной работы оборудования концессионер — компания ООО «БЛ Монтаж» — проводит еженедельное обслуживание шкафов управления наружным освещением. Это позволяет дистанционно контролировать работу фонарей и оперативно выявлять проблемы. Концессионером системы наружного освещения Богородского городского округа является ООО «БЛ Монтаж».

В Богородском городском округе функционирует порядка 400 шкафов управления уличным освещением. Оборудование большинства из них был модернизировано в рамках производственной программы концессионера. Установленные в шкафах высокотехнологичные системы позволяют не только включать и отключать освещение, но и вести постоянный мониторинг их работы и энергопотребления. Управление всем уличным освещением округа осуществляется дистанционно из единого ситуационного центра. Это обеспечивает строгое соблюдение утвержденного правительством Московской области графика включения и отключения фонарей, который рассчитывается ежедневно с точностью до минуты.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.