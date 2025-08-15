В Богородском округе проходит проверка качества выполнения капремонта в МКД

В Богородском округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В прошлом году было отремонтировано 108 МКД, план этого года – 129 домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках рабочей поездки депутат МособлДумы Марк Черемисов вместе с начальником отдела капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Евгенией Коршуновой совершили осмотр многоквартирного дома в г. Ногинске. Речь идет об МКД по ул. Мирная, 16. Была проведена проверка выполненных работ по капремонту мансардной крыши многоквартирного дома.

В рамках работ была выполнена заменена кровли, проведены работы по укреплению несущих конструкций. Также установлены новые теплоизоляционные материалы. Выполнена гидроизоляция и монтаж кровельных элементов.

Немаловажно, что все работы были реализованы в соответствии с графиком и техническим заданием, что подтверждается соответствующими актами и документами. Также обсуждались вопросы дальнейшей эксплуатации и обслуживания крыши для обеспечения ее долговечности.

Депутат отметил, что в дальнейшем планируется продолжать работу по обновлению инфраструктуры и созданию безопасных и комфортных условий для всех жителей Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.