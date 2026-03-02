В Богородском округе подключили дом к газу по соцпрограмме

Дом семьи Томашевских в поселке Боково Богородского округа подключили к газоснабжению по программе «Социальная газификация». Газопровод до границы участка провели бесплатно в рамках президентского проекта, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В рамках программы «Социальная газификация» АО «Мособлгаз» бесплатно подводит газопроводы до границ участков жителей. Самая затратная часть работ выполняется за счет государства, что снижает финансовую нагрузку на собственников домов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.