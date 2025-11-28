В Белых Столбах Домодедова контролируют горячее водоснабжение

В микрорайоне Белые Столбы жители домов на улице Геологов и 1-м Московском проезде столкнулись с проблемой качества горячего водоснабжения. Вопрос взят на контроль администрацией округа совместно с МУП «Теплосеть», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Причина сбоев — изношенность оборудования на котельной БКЗ, которая находится в частной собственности и не имеет возможности провести необходимую модернизацию. Из-за перебоев электроснабжения останавливались насосные группы, что приводило к подъему взвеси и появлению ржавой воды в квартирах.

«Администрация не могла не отреагировать на обращения жителей. Мы обеспечили реконструкцию электрической части котельной, установили частотные преобразователи, а МУП „Теплосеть“ дополнительно провело промывку систем подачи горячей воды», — пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Алексей Голик.

Сегодня качество горячей воды в микрорайоне заметно улучшилось. Параллельно округ готовится к долгосрочному решению вопроса: до октября 2027 года в Белых Столбах планируется строительство новой котельной в рамках государственной программы Московской области по развитию инженерной инфраструктуры.

Работы продолжатся до полного восстановления стабильных нормативных параметров горячего водоснабжения.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.